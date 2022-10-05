Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что с началом использования армией РФ иранских дронов-камикадзе тактика агрессора не изменилась.

Об этом он сказал во время брифинга в «Украинском медиацентре» 5 октября, пишут «НикВести».

— Они ведут себя как террористы с самого начала. Определенное количество своих ракет любого типа они направляли на гражданское население умышленно. Атаковали многоэтажки, частный сектор, чтобы запугать население. Два раза они добавили в свои цели критическую инфраструктуру, также гражданскую. Сейчас они добавили еще один вид оружия - дроны «Шахид», которые в народе называют еще «мопедами», - отметил он.