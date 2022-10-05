Сотрудники Службы безопасности разоблачили «новую порцию» вражеских приспешников, которые помогают россиянам на временно оккупированных территориях Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Семь из них координировались между собой и способствовали передаче РФ ресурсов «Укрпочты». Особое подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины. По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах.

В производстве новое подозрение получил эксрегионал Владимир Сальдо, добровольно «возглавивший» оккупационный режим в Херсонской области, его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции «Укрпочты» Виктор Фирман. После захвата россиянами области он согласился руководить незаконным образованием «государственное унитарное предприятие «почта Херсона».

Все «чиновники» объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса).

Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершено в составе организованной группы).

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.