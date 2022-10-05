В Москве назначили куратора аннексированных Россией регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Об этом пишет агентство РБК.
Новое направление досталось чиновнику Вадиму Васильеву. Его деятельность обозвали «развитием новых территорий».
Одновременно госслужащего направили на место замминистра строительства и ЖКХ России.
Перед этим он занимал должность и. директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ.
Как писали медиа, на следующую неделю назначено экстренное заседание Генассамблеи ООН, повод — аннексия Россией 4 областей Украины.
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В Москве назначили куратора аннексированных Россией регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Об этом пишет агентство РБК.
Новое направление досталось чиновнику Вадиму Васильеву. Его деятельность обозвали «развитием новых территорий».
Одновременно госслужащего направили на место замминистра строительства и ЖКХ России.
Перед этим он занимал должность и. директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ.
Как писали медиа, на следующую неделю назначено экстренное заседание Генассамблеи ООН, повод — аннексия Россией 4 областей Украины.