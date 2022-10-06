Ночью, с 5 на 6 октября в Николаевской области уничтожены семь дронов-камикадзе «Shahed-136». Один беспилотник при попытке проведения воздушной разведки был ликвидирован в Очакове.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА со ссылкой на воздушное командование «Юг».

Вчера, 5 октября, около 11:30, над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно «Орлан-10».

Также вчера, 5 октября, ориентировочно с 09:45 до 13:30 под вражескими обстрелами находился населенный пункт Первомайской громады. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения, попадание зафиксировано и в объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

Вчера, 5 октября, в 22.21 были обстрелы окрестностей населенного пункта Березнеговатской громады. Сегодня, 6 октября, в 04:57 зафиксированы обстрелы еще одного населенного пункта громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Также, вчера, 5 октября, в 07:30 и 09:30 были обстрелы Широковской громады, попадания по открытым территориям и сельхозугодиям. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что на юге ПВО ликвидировало еще 9 российских дронов-камикадзе. Кроме того, в минувший день, 5 октября, на юге подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач.