На границах России с Латвией и Эстонией наблюдается скопление граждан Украины, пытающихся покинуть территорию страны-оккупанта. В то же время ФСБ блокирует выезд тем, кто имеет российский паспорт.

Об этом пишет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что люди на границе находятся в течение 2-6 дней.

«В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, такого человека не выпускают из России». - пишет прессслужба.

Если гражданин прописан в Крыму, однако у российского паспорта нет, его пропускают на прохождение границы и свободное пересечение КПП. Этот факт подтверждают и представители наших консульских учреждений в Эстонии и Латвии.

«При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они снабжают людей пищей, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска», — добавляет прессслужба.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, пытающиеся выбраться из России в страны ЕС, вынуждены по несколько дней стоять в километровых очередях на пунктах пропуска под открытым небом.