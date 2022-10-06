В четверг, 6 октября, в Тайланде бывший сотрудник правоохранительных органов напал на детский сад и расстрелял более 30 человек, в том числе детей. Позже он покончил с собой.

Об этом сообщает Reuters.

Событие произошло в городе Накланг (Таиланд). По данным СМИ, нападающий начал стрелять во время тихого часа в детском дошкольном заведении.

Бывший полицейский убил 34 человека, в том числе 22 детей, а затем скрылся с места преступления на пикапе с номерами Бангкока.

Также сообщается, что мужчина застрелил свою жену и ребенка в их доме, после чего покончил с собой.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, в одной из школ российского Ижевска произошла стрельба. По последним данным, во время стрельбы погибли 10 человек, в том числе пятеро детей.