Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8 саммита глав Парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

— Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности, – заявила Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия выступает за «переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса».

- Давайте договариваться и садиться за стол переговоров, - подытожила Валентина Матвиенко.

Отметим, делегацию Верховной Рады Украины на 8-м Саммите глав парламентов G20 от Украины возглавляет вице-спикер Елена Кондратюк.

Парламентский саммит стран Большой двадцатки, P20, проходит 6-7 октября в Джакарте, Республика Индонезия.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.