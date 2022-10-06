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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8 саммита глав Парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
— Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности, – заявила Валентина Матвиенко.
По ее словам, Россия выступает за «переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса».
- Давайте договариваться и садиться за стол переговоров, - подытожила Валентина Матвиенко.
Отметим, делегацию Верховной Рады Украины на 8-м Саммите глав парламентов G20 от Украины возглавляет вице-спикер Елена Кондратюк.
Парламентский саммит стран Большой двадцатки, P20, проходит 6-7 октября в Джакарте, Республика Индонезия.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8 саммита глав Парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
— Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности, – заявила Валентина Матвиенко.
По ее словам, Россия выступает за «переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса».
- Давайте договариваться и садиться за стол переговоров, - подытожила Валентина Матвиенко.
Отметим, делегацию Верховной Рады Украины на 8-м Саммите глав парламентов G20 от Украины возглавляет вице-спикер Елена Кондратюк.
Парламентский саммит стран Большой двадцатки, P20, проходит 6-7 октября в Джакарте, Республика Индонезия.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.