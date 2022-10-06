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Захват Херсона с окрестными селами стал пропагандистским символом русского вторжения, поэтому даже после отступления с севера региона Кремль не даст русским солдатам никакого шанса на организованное отступление.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя американских властей.

В Вашингтоне подчеркивают, что в вопросе содержания Херсона Москва руководствуется политической составляющей, а не военной необходимостью

— Мы считаем, что руководство России вряд ли разрешит полный уход из Херсона по политическим соображениям. Поэтому ситуация на юге может становиться все сложнее из-за потенциально еще более загнанных россиян, которые остаются на правом берегу Днепра, — сказал западный чиновник.

Он добавил, что прорыв на севере Херсонской области стал большим успехом для ВСУ, но дальше, по всей вероятности, ситуация станет более сложной.

Один из капитанов ВСУ, участвовавший в контрнаступлении на юге, также рассказал The Washington Post о больших кадровых проблемах Москвы с живой силой: в плененном танковом экипаже из трех человек все трое были из разных подразделений российских войск.

- Водителем был пленник, десантник. Командир был наемником ЧИК Вагнера. А артиллерист был мобилизован из оккупированной Луганской области. Если даже на танковом уровне у них такая смесь из разных подразделений, то на уровне, где есть рота, батальон и бригада, понятно, что нормальной координации быть не может, — подытожил офицер.

Ранее сообщалось, заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов открыто обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в неудачах, которые терпит российская армия, в частности на Херсонском направлении фронта войны в Украине.