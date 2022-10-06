Соединенные Штаты не признают никаких указов Путина и заявлений кремлевского руководства о присвоении Россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

— Запорожье – это Украина, атомная электростанция (Запорожская АЭС – ред.) принадлежит Украине, электроэнергия, которую она производит, по праву, принадлежит Украине, – отметил официальный представитель Госдепа по просьбе прокомментировать указ Путина о передаче оккупированной ЗАЭС в федеральную собственность России.

Пател подчеркнул, что Путин «не имеет абсолютно никаких полномочий присваивать АЭС в другой стране». Поэтому, продолжил представитель администрации США, «много бумаги, изданной им (Путиным – ред.) или его правительством, конечно, тоже ничего не меняет».

Как сообщалось, российские войска захватили территорию ЗАЭС в марте. 5 октября кремль официально провозгласил, что электростанция теперь вроде бы принадлежит России.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев в четверг заявил, что временно захваченная Россией ЗАЭС в Энергодаре остается украинским предприятием. МАГАТЭ вдвое увеличит миссию на Запорожской АЭС.