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С 1 октября ВСУ освободили больше 500 квадратных километров и десятки населенных пунктов в Херсонской области.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По его словам, у Украины есть успехи и на восточном направлении.
— Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области — в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна. Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам – всем, кто ценит свободу и международное право, – сказал президент.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они двинулись вглубь на 20 километров.
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С 1 октября ВСУ освободили больше 500 квадратных километров и десятки населенных пунктов в Херсонской области.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По его словам, у Украины есть успехи и на восточном направлении.
— Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области — в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна. Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам – всем, кто ценит свободу и международное право, – сказал президент.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они двинулись вглубь на 20 километров.