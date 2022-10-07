С 1 октября ВСУ освободили больше 500 квадратных километров и десятки населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, у Украины есть успехи и на восточном направлении.

— Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области — в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна. Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам – всем, кто ценит свободу и международное право, – сказал президент.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они двинулись вглубь на 20 километров.