Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным, призвав их спасти Россию от трагедии, а армию от унижения.

В видеообращении он заявил, что руководство обмануло и предало их, отправляя насмерть.

Алексей Резников обратился к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам русской армии.

— Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Почему это происходит? Всё очень просто. Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в ловушку. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО, — сказал Алексей Резников.

По его словам, многие российские военные уже поняли, что их отправили умирать не за правое дело.

Он напомнил россиянам, что они никого не «освобождают» в Украине, а уничтожают города, где совсем недавно их считали хорошими соседями и говорили по-русски, а теперь ненавидят.

— Может быть, поэтому ваш президент прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и справедливого гнева, — подчеркнул министр.

По словам украинского министра, российское командование уже понимает, что попало «в ловушку с войной». И сделает все, чтобы списать «свои просчеты, свои кражи» на подчиненных.

— После войны вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Ибо никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придется жить рядом с теми, кто сейчас толпой бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно, — подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина гарантирует жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно.

— Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а русскую армию от унижения и позора. Но время идет, не упустите его, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина гарантирует сдающимся в плен российским военным, цивилизованное поведение, тайну обстоятельств сдачи в плен и возможность не возвращаться в Россию.