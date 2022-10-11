Об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Телеграмме.

По его словам, не все «частично мобилизованные» желают воевать в Украине на стороне РФ, поэтому пытаются скрыться.

— Проводя поиски украинских патриотов и диверсантов, как в Старобельске, россияне одновременно обнаруживают своих дезертиров. Последних достаточно по всей Луганской области. Как и раненых оккупантов, - подчеркнул он.

Как отметил Сергей Гайдай, в одной из детских больниц россияне рядом с больными детьми разместили своих раненых. Среди них бывшие заключенные, представители частной военной кампании «Вагнер». За неимением свободных мест некоторых детей не долечили и выписали. Переполнена русскими заключенными больница в Антраците.

— Неспокойно и в рядах коллаборантов. Так, большая часть ушедших работать на врага сепаратистов Троицкого района оформила бесплатные отпуска и пытается уехать вглубь Луганщины, а по возможности – на РФ, - подчеркнул Сергей Гайдай.

Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили более 170 оккупантов на херсонском направлении.