В течение 10 октября авиацией ВСУ было нанесено 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного, на Бериславщине нашими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных шпиона «Орлан-10» и российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.

Известные в настоящее время потери врага равны:

174 оккупанта

2 гаубицы «Мста-Б»

12 единиц автобронетехники

2 танка

2 миномета

2 состава боекомплекта.

Повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б».