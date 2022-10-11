|Швидкість вітру:
|3.5 м/с
|Схід сонця:
|07:03
|Захід сонця:
|18:13
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|07:13
|Захід сонця
|18:16
|Температура завтра:
|C°
В течение 10 октября авиацией ВСУ было нанесено 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного, на Бериславщине нашими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных шпиона «Орлан-10» и российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.
Известные в настоящее время потери врага равны:
Повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б».
В течение 10 октября авиацией ВСУ было нанесено 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного, на Бериславщине нашими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных шпиона «Орлан-10» и российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.
Известные в настоящее время потери врага равны:
Повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б».