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Служба безопасности Украины призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских прилетов.
Об этом сообщает пресс- служба СБУ в соцсетях.
— Ваша «невинная» запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными – которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее. Именно так произошло с этим мужчиной, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, – говорится в сообщении.
На распространенной спецслужбой записи мужчина признается, что его знакомые распространили видео в интернете. Затем его использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно психологических операций против Украины.
— Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов, – отмечает он.
СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении. Развитие ситуации находится под украинским контролем.
Служба безопасности Украины призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских прилетов.
Об этом сообщает пресс- служба СБУ в соцсетях.
— Ваша «невинная» запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными – которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее. Именно так произошло с этим мужчиной, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, – говорится в сообщении.
На распространенной спецслужбой записи мужчина признается, что его знакомые распространили видео в интернете. Затем его использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно психологических операций против Украины.
— Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов, – отмечает он.
СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении. Развитие ситуации находится под украинским контролем.