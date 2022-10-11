Служба безопасности Украины призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских прилетов.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ в соцсетях.

— Ваша «невинная» запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными – которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее. Именно так произошло с этим мужчиной, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, – говорится в сообщении.

На распространенной спецслужбой записи мужчина признается, что его знакомые распространили видео в интернете. Затем его использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно психологических операций против Украины.

— Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов, – отмечает он.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении. Развитие ситуации находится под украинским контролем.