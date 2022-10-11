Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении. Развитие ситуации находится под украинским контролем.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Мы продолжаем возвращать территории, продолжаем оттеснять врага на Херсонщине. Он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие, – сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, за семь месяцев оккупанты укрепили линию обороны железобетонными конструкциями.

- Поэтому может показаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано, - отметила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что на юге Украины ВСУ держат огневой контроль, что оказывает существенное влияние на возможность оккупантов вести боевые действия.

Наталья Гуменюк сообщила, что Крымский мост после атаки не может работать в полную силу.

Напомним, в течение 10 октября авиацией ВСУ было нанесено 4 удара по противнику , в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного, на Бериславщине нашими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных шпиона «Орлан-10» и российский штурмовик Су-25.