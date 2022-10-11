Президент Украины Владимир Зеленский призвал к симметричному ответу на действия России на уровне всей «Группы семи» и демократического мира.

Об этом он сказал во время выступления на саммите стран G7.

— На уровне всей «Группы семи» и всего нашего демократического мира должны отвечать симметрично: когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом, — сказал Владимир Зеленский. — Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста. Именно такие шаги могут приблизить мир: они побуждают государство-террориста задуматься о мире, о невыгодности войны, сказал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что с российским диктатором Владимиром Путиным не может быть диалога.

— Разговоры могут быть либо с другим руководителем России – который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир – и этот человек в Москве, – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в войне против Украины станет поражением для Североатлантического альянса.