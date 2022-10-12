Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности оказать помощь России в войне против Украины. Однако Белоруссия уже помогает россиянам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, оборонно-промышленный комплекс Беларуси привлечен в ремонте российской техники, повредившейся во время боевых действий.

Кроме того, с хранения в Беларуси уже сняли первую партию из 20 танков Т-72 – их отправили в Белгородскую область России.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.