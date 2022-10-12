Войска РФ применяют против украинской армии ручные гранаты химического действия.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

— Используя беспилотные летательные аппараты, противник пытается поразить наш личный состав и применяет слезоточивые ручные газовые гранаты К-51, – отметили там.

В Генштабе уточнили, что подразделения сил обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотник. Он нес гранату К-51 с сильно раздражающим веществом.

Это нарушение правил и обычаев ведения войны.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности оказать помощь России в войне против Украины. Однако Белоруссия уже помогает россиянам.