Средняя температура в квартирах этой зимой составит 18 градусов, а минимально допустимое значение – 16 градусов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

— После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать уменьшение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму, – отметил Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Украина готова к началу нового отопительного сезона на 90%. Кроме того, подготовлены специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

— Тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются, – сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, заполнить теплосети Николаева водой для начала отопительного сезона-2022 планируют уже к концу октября.