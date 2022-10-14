Популяция диких животных на Земле за последние 50 лет сократилась на 69%.

Об этом сообщает The Guardian .

Согласно отчету Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) и Зоологического общества Лондона, между 1970 и 2018 годами численность птиц, рыб, земноводных и рептилий уменьшилась в среднем более чем на две трети. Два года назад этот показатель составил 68%, четыре года назад – 60%.

В Латинской Америке и Карибском регионе, включая Амазонку, наблюдается резчайшее снижение средней численности популяции дикой природы: падение на 94% за 48 лет. Африка заняла второе место по темпам падения — 66%, за ней следуют Азия и Тихоокеанский регион — 55%, Северная Америка — 20%. Европа и Центральная Азия претерпели сокращение на 18%.

Согласно отчету, важнейшим фактором потери биоразнообразия на планете являются изменения в землепользовании из-за расширения сельскохозяйственных систем. Исследователи подчеркивают, что животным трудно передвигаться по наземным ландшафтам, поскольку они застроены инфраструктурой и сельскохозяйственными угодьями. Лишь 37% рек протяженностью более 1 000 километров остаются свободными по всей своей протяженности.

Напомним, экологический ущерб в Украине, нанесенный полномасштабным вторжением РФ, оценивают более чем в 35 миллиардов долларов . Под угрозой находятся миллионы гектаров природных заповедников.