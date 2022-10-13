В неформальных разговорах во время встречи министров обороны стран-членов НАТО представители Альянса высказывают аргументы в пользу членства Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время беседы с украинскими журналистами в Брюсселе, куда он прибыл на встречу Рамштайн.

Он говорит, что заявка Украины на членство в НАТО подлежит обсуждению. Дискуссия уже продолжается, раздаются разные аргументы, но в кулуарах они более интересны.

— В кулуарах мне было очень приятно слушать министров. Они говорят: «Если мы понимаем, что на Мадридском саммите определено, что главной угрозой стран НАТО является россия (это прямо записано в их стейтменте), а сегодня Украина демонстрирует всему миру, что она имеет лучшую экспертизу противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать, какие еще нужны дополнительные аргументы относительно принятия Украины в НАТО?», – рассказал Алексей Резников.

Как сообщалось, сегодня днем Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В НАТО ответили – решение будет консенсусным.