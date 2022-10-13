В России представители элиты начинают говорить о возможном изменении руководства так, как никогда раньше более чем за 20 лет правления диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The Washington Post.

При этом издание уточняет, что никто не может сказать, как и когда это может произойти.

— Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут что-то другое, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю, – рассказал собеседник.

Высокопоставленные источники у власти и представители бизнес-элиты опустошены и подавлены. Они ожидают ухудшения политического и экономического климата.

Экономисты и владельцы бизнеса отмечают, что санкции начинают сильнее избивать по российской экономике: уже начались сокращения бюджета, еще одним ударом станет потолок цен на российскую нефть. На этом фоне каждая плохая новость передовой войны против Украины становится новым ударом в российскую экономику, сказал собеседник газеты.

— Весь бизнес страдает от того, что происходит. Все заморозили свои инвестиционные планы, – заявил он.

По словам двух других источников, былое мнение о том, что Россия может перенаправить торговые потоки с Запада через Китай, Казахстан и Индию, быстро развеялось. Казахстан начал блокировать грузы с европейскими товарами в Россию, а китайцы тоже начали останавливать некоторые поставки.

— Все совсем расстроены. Настроение очень плохое, – сказал третий высокопоставленный российский бизнесмен.

Эффект от путинской эскалации в Украине (массированные ракетные удары), способной подавить недовольство отступлением российских военных, вряд ли будет долгосрочным, считают чиновники и бизнесмены.

— На поле боя есть и другие проблемы... Я не думаю, что это снимет давление, - сказал московский бизнесмен, имея в виду ракетные удары по Украине.

Один из собеседников газеты во власти считает, что России может не хватить ракет для долгой военной кампании. Они производятся, но речь идет о единицах новых ракет. А старые резервы кончаются, говорит чиновник.

— Понятно, что военная или политическая победа невозможна. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в шахматную ситуацию, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже другого, а не двигаться невозможно, – сказал источник газеты.

Российский чиновник говорит, что оптимизм лета, когда многие в элите страны верили, что «мы все перевернем и найдем выход», полностью улетучился: «Люди видят, что будущего нет».

Принудительная мобилизация уже нанесла удар по популярности Путина и когда с фронта начнут возвращаться трупы резервистов, ситуация может усугубиться, считает московский бизнесмен.

— Через несколько месяцев у России будет очень отрицательная динамика: ухудшение настроений в обществе, – сказал он.

При этом мало кто в Москве считает, что Путин удастся нанести тактический ядерный удар. Ведь в этом случае «у него не останется карт», да и Китай может заблокировать это, считает он: «Этот ящик Пандоры [китайцы] не хотят открывать».

Напомним, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.