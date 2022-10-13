Украина подписала с Францией соглашение о военной помощи. Речь идет о французских грантах в секторе безопасности.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Соглашение с украинской стороны по поручению Кабинета министров подписал Резников, а с французской глава Минобороны Себастьян Лекорну.

— Соглашение разрешает поставки оружия из Франции для Украины в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии, - отметил Алексей Резников.

В то же время глава Минобороны Франции в своем Twitter объяснил, что соглашение предусматривает создание специального фонда с бюджетом в 100 млн. евро для поддержки Украины.

– Это новый аспект длительной военной поддержки Францией Украины перед лицом российской агрессии, – заявил Себастьян Лекорну.

Напомним, контактная группа по Украине, встреча которой состоялась сегодня в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, готова поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их снабжения.