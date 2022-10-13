Партнеры Украины по «Рамштайну» заверили министра обороны Алексея Резникова, что будут оперативно прорабатывать запросы на предоставление средств противовоздушной обороны.

Об этом он заявил во время разговора с украинскими журналистами в Брюсселе, куда он прибыл на встречу «Рамштайн», пишет hromadske.

— Ни одна система ПВО в мире не гарантирует 100% защиты… Ни в Соединенных Штатах, ни в Израиле 100% небо не закрыто. У нас сегодня наши славные воздушные силы поражают системно до 50% всех угроз. Если мы доведем до 60%, 70%, 80% – это будет отлично, – сказал министр.

Он говорит, что сегодня, 13 октября, партнеры во время встречи с министром обороны Украины заверили, что будут изучать потребности Украины. В течение следующего месяца Киев надеется получить ответ о количестве и времени следующего раунда помощи.

— Это дорогие системы, на них нужно учиться, чтобы не было иллюзий, что завтра все изменится. Я за то, чтобы наши ожидания были оправданы. Не завтра состоится закрытое небо. Но мы точно вошли в эту новую эпоху. Политическое решение принято. Дальше идут отработки, – добавил министр.

Напомним, контактная группа по Украине, встреча которой состоялась сегодня в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, готова поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их снабжения.