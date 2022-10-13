Партнеры Украины по «Рамштайну» заверили министра обороны Алексея Резникова, что будут оперативно прорабатывать запросы на предоставление средств противовоздушной обороны.
Об этом он заявил во время разговора с украинскими журналистами в Брюсселе, куда он прибыл на встречу «Рамштайн», пишет hromadske.
— Ни одна система ПВО в мире не гарантирует 100% защиты… Ни в Соединенных Штатах, ни в Израиле 100% небо не закрыто. У нас сегодня наши славные воздушные силы поражают системно до 50% всех угроз. Если мы доведем до 60%, 70%, 80% – это будет отлично, – сказал министр.
Он говорит, что сегодня, 13 октября, партнеры во время встречи с министром обороны Украины заверили, что будут изучать потребности Украины. В течение следующего месяца Киев надеется получить ответ о количестве и времени следующего раунда помощи.
— Это дорогие системы, на них нужно учиться, чтобы не было иллюзий, что завтра все изменится. Я за то, чтобы наши ожидания были оправданы. Не завтра состоится закрытое небо. Но мы точно вошли в эту новую эпоху. Политическое решение принято. Дальше идут отработки, – добавил министр.
Напомним, контактная группа по Украине, встреча которой состоялась сегодня в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, готова поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их снабжения.
Партнеры Украины по «Рамштайну» заверили министра обороны Алексея Резникова, что будут оперативно прорабатывать запросы на предоставление средств противовоздушной обороны.
Об этом он заявил во время разговора с украинскими журналистами в Брюсселе, куда он прибыл на встречу «Рамштайн», пишет hromadske.
— Ни одна система ПВО в мире не гарантирует 100% защиты… Ни в Соединенных Штатах, ни в Израиле 100% небо не закрыто. У нас сегодня наши славные воздушные силы поражают системно до 50% всех угроз. Если мы доведем до 60%, 70%, 80% – это будет отлично, – сказал министр.
Он говорит, что сегодня, 13 октября, партнеры во время встречи с министром обороны Украины заверили, что будут изучать потребности Украины. В течение следующего месяца Киев надеется получить ответ о количестве и времени следующего раунда помощи.
— Это дорогие системы, на них нужно учиться, чтобы не было иллюзий, что завтра все изменится. Я за то, чтобы наши ожидания были оправданы. Не завтра состоится закрытое небо. Но мы точно вошли в эту новую эпоху. Политическое решение принято. Дальше идут отработки, – добавил министр.
Напомним, контактная группа по Украине, встреча которой состоялась сегодня в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, готова поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их снабжения.