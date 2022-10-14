Конструкторская группа «Технари» создала приложение «ЕПВО», предназначенное для информирования сил противовоздушной обороны Украины о враждебных целях в украинском небе. Теперь каждый украинец может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне.

Android-версия «еППО» уже доступна для скачивания.

— Если вы увидели воздушную цель (крылатую ракету или вражеский дрон), откройте «ЕПВО», выберите тип цели, направьте телефон в направлении ее движения и нажмите красную кнопку», — пояснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отметка дополнит радиолокационную информацию и силы ПВО смогут сбить объект.

Разработка программы согласована с командованием ОК «Юг» и старшими офицерами Воздушных сил ПК «Юг». В скором времени будет доступна версия для iOS.

Напомним, ВСУ на южном фронте нанесли своей авиацией еще семь ударов, поразили 4 позиции противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Каховском районах, а также уничтожили три командных пункта.