В захваченном Энергодаре 10-11 было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 14 октября.

По имеющейся информации, оккупанты используют станцию в качестве базы для размещения личного состава, поскольку объект не обстреливается.

Также Генштаб сообщил, что оккупационные войска РФ ужесточают режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для тщательного обыска вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ.

Напомним, для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников , среди которых есть граждане других стран.