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Украинские военные пытаются начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе, заявил так называемый замглавы администрации оккупированной Россией Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Об этом Кирилл Стремоусов сказал в видеообращении
По его словам, одно из направлений наступления украинских сил – дорога Дудчаны-Берислав.
Он уверяет, что якобы ситуация находится под контролем русских военных.
Стремоусов призвал жителей региона «отправить детей на отдых в Россию», чтобы «дать разобраться» с ВСУ.
Тем временем российские военкоры сообщают о «тяжелых боях» на Херсонском направлении, но якобы россияне «дают отпор».
Напомним, Вооруженные Силы Украины на юге нанесли 13 ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса российской армии.
Воздушные силы ВСУ за 30 минут уничтожили вертолет и шесть «Шахидов» россиян
Украинские военные пытаются начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе, заявил так называемый замглавы администрации оккупированной Россией Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Об этом Кирилл Стремоусов сказал в видеообращении
По его словам, одно из направлений наступления украинских сил – дорога Дудчаны-Берислав.
Он уверяет, что якобы ситуация находится под контролем русских военных.
Стремоусов призвал жителей региона «отправить детей на отдых в Россию», чтобы «дать разобраться» с ВСУ.
Тем временем российские военкоры сообщают о «тяжелых боях» на Херсонском направлении, но якобы россияне «дают отпор».
Напомним, Вооруженные Силы Украины на юге нанесли 13 ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса российской армии.
Воздушные силы ВСУ за 30 минут уничтожили вертолет и шесть «Шахидов» россиян