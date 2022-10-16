Украине удалось удержать энергетическую стойкость после последних массированных российских атак по инфраструктуре. РФ не смогла парализовать энергетическую ветвь нашего государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, только за первые три дня этой недели Россия нанесла до 130 ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в том числе в Киеве.

— Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не добился. Украина была готова к такому сценарию, – заявил Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина мобилизовала усилия для экстренных ремонтных работ и возобновила электроснабжение в 4 тысячах населенных пунктов.

— Украинцы проявили сознание, добровольно снизив потребление электроэнергии в среднем на 10%. 15 октября потребители Киева и области вместе снизили потребление на 7%. Самыми сознательными по сокращению потребления стали жители Черниговской области, их результат — почти 20%, — сказал Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это позволяет сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не использовать плановые отключения. Премьер рассчитывает, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии.

Напомним, в результате вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.