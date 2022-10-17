Соединенные Штаты планируют ответить РФ на использование ядерного оружия независимо от того, какая форма будет иметь это нарушение.

Об этом в эфире SNN советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ведущая Даны Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличается в случае использования Россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.

— Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно, – прим.), – ответил Джейк Салливан.

Он также добавил, что «мнение о том, что однажды существуют различия в его (ядерном оружии, – прим.) использовании является опасной идеей».

— Мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте, – резюмировал Джейк Салливан.

Напомним, на применение Россией ядерного оружия Запад ответит конвенционным, но современным оружием и может ликвидировать диктатора Владимира Путина лично, рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.