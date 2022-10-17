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Соединенные Штаты планируют ответить РФ на использование ядерного оружия независимо от того, какая форма будет иметь это нарушение.
Об этом в эфире SNN советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ведущая Даны Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличается в случае использования Россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.
— Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно, – прим.), – ответил Джейк Салливан.
Он также добавил, что «мнение о том, что однажды существуют различия в его (ядерном оружии, – прим.) использовании является опасной идеей».
— Мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте, – резюмировал Джейк Салливан.
Напомним, на применение Россией ядерного оружия Запад ответит конвенционным, но современным оружием и может ликвидировать диктатора Владимира Путина лично, рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.
Соединенные Штаты планируют ответить РФ на использование ядерного оружия независимо от того, какая форма будет иметь это нарушение.
Об этом в эфире SNN советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ведущая Даны Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличается в случае использования Россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.
— Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно, – прим.), – ответил Джейк Салливан.
Он также добавил, что «мнение о том, что однажды существуют различия в его (ядерном оружии, – прим.) использовании является опасной идеей».
— Мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте, – резюмировал Джейк Салливан.
Напомним, на применение Россией ядерного оружия Запад ответит конвенционным, но современным оружием и может ликвидировать диктатора Владимира Путина лично, рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.