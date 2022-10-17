Украина должна разорвать дипломатические отношения с Ираном, а мир должен ввести адские санкции из-за передачи Тегераном путинскому режиму дронов-камикадзе, которые убивают гражданских людей.

Об этом пятый президент Петр Порошенко написал в Facebook.

— Циническая и варварская российская атака против мирных жителей Украины и объектов критической инфраструктуры с использованием иранских дронов – очередное военное преступление кремля, за которое обязательно последует полная ответственность. Российскому террористическому режиму место на скамье подсудимых обеспечено давно. Это уже даже не подвергается сомнению. И чтобы это произошло как можно быстрее, важно также лишать Россию союзников, - написал Петр Порошенко.

По его убеждению, Украина и мир должны ввести целевые адские санкции против Ирана с тем, чтобы закрыть все возможности для дальнейшего преступного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Петр Порошенко также призвал активизировать международное давление по делу сбивания украинского самолета в небе над Тегераном еще в 2020 году.

— В-третьих, именно актуален вопрос о разрыве дипломатических отношений между Киевом и Тегераном. Лишение аккредитации иранского посла в Киеве – ответ явно недостаточный и несоразмерный с уровнем цинизма, который составляют иранские дроны в руках российского оккупанта, – считает Петр Порошенко.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.