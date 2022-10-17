Международный комитет Красного Креста впервые назвал российско-украинскую войну не «кризисом в Украине», а международным военным конфликтом.

Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ.

— Большую надежду (возлагаем, — прим.) на новую президентку Международного комитета Красного Креста, которая назначена 11 дней назад... Мы впервые увидели международный термин «российско-украинский международный военный конфликт». До этого даже в официальных бумагах МККК использовал термин «кризис в Украине», «конфликт, который вообще не предусмотрен международным правом, — сказал Дмитрий Лубинец.

Пресссекретарь руководителя Офиса Президента Дарья Заривная напомнила, что именно сегодня, 17 октября, миссия Красного Креста должна была быть подготовлена и ехать через линию разграничения в Аленовку, где находятся пленники.

— Война — это время экзамена и для людей, и для международных организаций. К сожалению, этот экзамен Красный Крест проваливает. Они не просто терпят нарушения россиянами всех норм международного права, но и терпят их молча, — процитировала Андрея Ермака спикер.

Чиновники заявили, что пора поднять вопрос о деятельности МККК в Украине и во всем мире. Также организация должна признать, что Женевские конвенции нарушаются со стороны РФ.

Дмитрий Лубинец отметил, что Украине удалось вернуть домой около 800 военнопленных и гражданских пленных.

Ранее Международный комитет Красного Креста потребовал немедленно предоставить ему доступ ко всем военнопленным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 13 октября раскритиковал Красный Крест и призвал организацию получить доступ к колонии в Аленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные.