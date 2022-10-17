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Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе. Это касается планирования и принятия будущих решений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
Это решение, в частности, включает продолжение обсуждения вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, являющихся главной потребностью Киева на данном этапе войны, как неоднократно заявляли украинские официальные лица.
В последние дни президент США Джо Байден и чиновники США ясно дали понять, что США планируют продолжать поставлять Украине разные системы ПВО, включая ускоренные поставки двух систем NASAMS.
— Администрация Байдена будет учитывать использование Россией этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании, поскольку это касается помощи Украине, — заявил высокопоставленный украинский чиновник.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.
Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.
Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе. Это касается планирования и принятия будущих решений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
Это решение, в частности, включает продолжение обсуждения вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, являющихся главной потребностью Киева на данном этапе войны, как неоднократно заявляли украинские официальные лица.
В последние дни президент США Джо Байден и чиновники США ясно дали понять, что США планируют продолжать поставлять Украине разные системы ПВО, включая ускоренные поставки двух систем NASAMS.
— Администрация Байдена будет учитывать использование Россией этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании, поскольку это касается помощи Украине, — заявил высокопоставленный украинский чиновник.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.
Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.