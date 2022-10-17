Николаевская область получила гуманитарную помощь от организации из Гетеборга Help Ukraine Gothenburg.

Об этом сообщает Гуманитарный штаб при Николаевской ОВА.

В частности, область получила пожарную машину, в которую поместили оборудование для пожарных, медицинские средства, лекарства и продукты питания. Машина уже добралась до Николаева и дальше направляется в Кобливское общество, «где есть острая необходимость в такой технике для спасателей».

Все предоставленные лекарства и медицинские принадлежности будут распределены между медицинскими учреждениями области, согласно их потребностям, добавили в штабе.

— Искренне благодарны за столь весомую во всех смыслах слова поддержку. Help Ukraine Gothenburg, Посольству Украины в Швеции и нашим друзьям из общественной организации «Наш Янив», благодаря которым машина пересекла границу и попала во Львовскую область. Ваша помощь спасает жизнь и имущество украинцев, говорится в сообщении.

Напомним, в Вознесенске Николаевской области с 4 октября будут выдавать гуманитарную помощь жителям общины в возрасте от 70 лет. Люди смогут получить продуктовый набор.