Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В нем внешнеполитическое ведомство отмечает, что РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства.

Только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов, акцентирует министерство. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадали треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, отмечает МИД.

Министерство подчеркивает, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины.

«Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия россии. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины», - обращается ведомство.

Кроме того, МИД напомнило, что министр Дмитрий Кулеба сегодня также обратился к министрам иностранных дел государств-членов Евросоюза с призывом наложить новые санкции на Иран за помощь России в терроре против украинцев. «Новые жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать баллистические ракеты «земля-земля» для их использования в войне против Украины», - убеждены в министерстве.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников после утренних атак дронов заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. Он призвал мир совместно противостоять этому.