Президент Владимир Зеленский, говоря о утренней атаке на Киев иранских дронов, заявил, что главарь страны-агрессора Владимир Путин может записать себе очередное «достижение» – убил еще одну беременную женщину.

Об этом говорится в видеообращении Владимира Зеленского в соцсетях.

По словам президента, в течение всего дня идет разбор завалов в тех местах, куда российским террористам удалось попасть иранскими дронами-камикадзе «Шахед-136». Более 25 населённых пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром.

— В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским «Шахедом». Парень и беременная девушка на шестом месяце... Владимир Путин может записать себе очередное «достижение» – убил еще одну беременную женщину. В общей сложности четыре человека убиты только этим «Шахедом». Были и другие попадания, - сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.



