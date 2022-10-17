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Президент Владимир Зеленский, говоря о утренней атаке на Киев иранских дронов, заявил, что главарь страны-агрессора Владимир Путин может записать себе очередное «достижение» – убил еще одну беременную женщину.
Об этом говорится в видеообращении Владимира Зеленского в соцсетях.
По словам президента, в течение всего дня идет разбор завалов в тех местах, куда российским террористам удалось попасть иранскими дронами-камикадзе «Шахед-136». Более 25 населённых пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром.
— В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским «Шахедом». Парень и беременная девушка на шестом месяце... Владимир Путин может записать себе очередное «достижение» – убил еще одну беременную женщину.
В общей сложности четыре человека убиты только этим «Шахедом». Были и другие попадания, - сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.
Президент Владимир Зеленский, говоря о утренней атаке на Киев иранских дронов, заявил, что главарь страны-агрессора Владимир Путин может записать себе очередное «достижение» – убил еще одну беременную женщину.
Об этом говорится в видеообращении Владимира Зеленского в соцсетях.
По словам президента, в течение всего дня идет разбор завалов в тех местах, куда российским террористам удалось попасть иранскими дронами-камикадзе «Шахед-136». Более 25 населённых пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром.
— В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским «Шахедом». Парень и беременная девушка на шестом месяце... Владимир Путин может записать себе очередное «достижение» – убил еще одну беременную женщину.
В общей сложности четыре человека убиты только этим «Шахедом». Были и другие попадания, - сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.