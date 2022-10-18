РФ системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, потому что хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter .

По его словам, Россия, столетиями сидящая в нищете и руинах, ненавидит современную человеческую цивилизацию.

— Потому она хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства. Поэтому системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, атакуя города и мирных граждан, — написал он.

Михаил Подоляк заявил, что решение этой проблемы – предоставление ПВО/ПРО.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны.