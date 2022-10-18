В результате российских обстрелов с 10 октября пострадали 30% электростанций Украины. Украинцев призывают готовиться к возможным веерным отключениям электроэнергии.

Об этом заявили президент Владимир Зеленский в Twitter и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, пишет hromadske.

— Еще один вид российских террористических атак: целиться в украинскую энергетику и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло за собой массовые отключения света по всей стране. Для переговоров с режимом путина не осталось места, – написал президент.

Кирилл Тимошенко говорит, что если россияне продолжат обстреливать энергетическую инфраструктуру, будут возможны новые веерные отключения электричества. Чиновник призвал граждан приготовиться к тяжелой зиме и экономии электроэнергии. Но уверяет, что чиновники и энергетики делают все возможное, чтобы возобновлять электроснабжение.

— У нас критическая ситуация по всей стране, потому что у нас один регион зависит от другого: это не просто система, когда объект энергообеспечения помогает только городу, где он расположен... Поэтому нужно готовиться всей стране к тому, что могут быть. отключение как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения, - сказал Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что только 18 октября объекты энергетической инфраструктуры пострадали в Житомирской, Николаевской, Киеве и в Днепре. Кирилл Тимошенко призвал жителей Днепра пытаться сегодня максимально экономить энергию.

Напомним, что РФ системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, потому что хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.