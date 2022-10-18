Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение Президента Владимира Зеленского предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном.

Об этом он заявил на брифинге для украинских СМИ, сообщает Укринформ.

— С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продлении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение Президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений – сказал Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию, но после того, как Иран стал соучастником преступления агрессии и преступлений России на нашей территории, Киев сегодня займет очень четкую и честную позицию.

- Прекратит Иран поставлять оружие России - будем говорить о возобновлении всего комплекса отношений, - отметил глава МИД.

Также Дмитрий Кулеба назвал действия Ирана подлостью и ложью, которую Украина не будет терпеть, ведь все эти действия Иран предпринял параллельно рассказывая нам о том, что он против войны и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон. Он отметил, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Ранее руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия сделала несколько заказов иранских дронов, в первой партии - 1750 штук.