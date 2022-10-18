Глава Нацбанка Андрей Пышный отреагировал на журналистское расследование «Украинской правды», в котором говорится, что заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам реорганизации и проблемных активов Игорь Лебединец отдыхает в Монако и пользуется служебным авто.

Андрей Пышный пообещал, что банковский надзор «добросовестно проделает» работу в этой ситуации.

Он поблагодарил автора расследования Михаила Ткача за материал и обратился к самому Игорю Лебединцу.

— Хочу поинтересоваться у Игоря Лебединца, члена правления «Приватбанка», 100 процентов акций, принадлежащего государству, вынужденному вести войну в то время, как член Правления государственного банка напряженно приближает нашу победу в… Монако. Как вы, пан Игорь? Служебный транспорт не подводит, кормят хорошо, беспилотники не беспокоят, солнцезащитного крема хватает? Волнуемся теперь за вас очень-очень, как вы там – в Монако! Спите? – написал Андрей Пышный.

Андрей Пиный заявил, что уверен в решительной реакции всех причастных к ситуации, о которой идет речь в расследовании.

— Верю, что стыд и дикость этой ситуации во время войны, а также понесенные и потенциальные репутационные потери будут побуждать всех причастных отреагировать на эту ситуацию ответственно, решительно и, конечно, в рамках действующего законодательства. Ну а банковский надзор свою работу выполнит добросовестно! — подчеркнул Андрей Пышный.

Напомним, эксглава Сбербанка Андрей Пышный 10 октября официально вступил в должность главы НБУ и был представлен коллективу НБУ президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.