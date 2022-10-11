Экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный 10 октября официально вступил в должность главы НБУ и был представлен коллективу НБУ президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом Андрей Пышный написал в Facebook.

В своем выступлении он, в частности, заявил о важности макроэкономической стабильности.

— Я убежден, что институционально сильный, независимый Национальный банк является залогом этой стабильности. Это достижение и ресурс государства Украина, с которого мы можем начинать вести предметные, надеюсь, конструктивные, честные, откровенные, непростые переговоры с нашими международными партнерами, чтобы получить тот ресурс, который сегодня необходим нашему государству, чтобы выстоять, победить и начать программу восстановления. Это будет одним из приоритетов минимум на несколько недель нашей работы с миссией МВФ — соответствующие переговоры, согласованная позиция, — сказал он.

Андрей Пышный также назвал свои приоритеты во главе НБУ: макрофинансовая стабильность, эффективность макроэкономической политики, конструктивные переговоры с нашими международными партнерами, открытие доступа к источникам, которые «сегодня нам крайне необходимы».

Напомним, 6 октября стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

В тот же день Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Кроме того, сегодня Национальное антикоррупционное бюро сообщило Кириллу Шевченко о подозрении. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.