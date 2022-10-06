Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

За такое решение проголосовали 263 народных депутата, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Президент Владимир Зеленский уже внес кандидатуру Андрея Пышного в Совет как Председателя НБУ.

Во вторник глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял такое решение «в силу причин, связанных со здоровьем».

Сегодня, 6 октября, стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Кроме того, сегодня Национальное антикоррупционное бюро сообщило Кириллу Шевченко о подозрении. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.