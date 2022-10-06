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Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
За такое решение проголосовали 263 народных депутата, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Президент Владимир Зеленский уже внес кандидатуру Андрея Пышного в Совет как Председателя НБУ.
Во вторник глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял такое решение «в силу причин, связанных со здоровьем».
Сегодня, 6 октября, стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
Кроме того, сегодня Национальное антикоррупционное бюро сообщило Кириллу Шевченко о подозрении. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.
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Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
За такое решение проголосовали 263 народных депутата, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Президент Владимир Зеленский уже внес кандидатуру Андрея Пышного в Совет как Председателя НБУ.
Во вторник глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял такое решение «в силу причин, связанных со здоровьем».
Сегодня, 6 октября, стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
Кроме того, сегодня Национальное антикоррупционное бюро сообщило Кириллу Шевченко о подозрении. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.