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Верховная Рада отменила призыв на военную службу во время военного положения.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За законопроект №8109 проголосовали 318 народных депутатов. По словам нардепа, теперь во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не будет проводиться. Призывные комиссии будут заниматься организацией и проведением медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятием их на военный учет или исключением из учета.
Также комиссии будут направлять призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов, или будут принимать решение об отказе в таком направлении.
Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7606, в котором предлагают ввести обязательные экзамены для иностранцев при получении гражданства Украины.
Верховная Рада отменила призыв на военную службу во время военного положения.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За законопроект №8109 проголосовали 318 народных депутатов. По словам нардепа, теперь во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не будет проводиться. Призывные комиссии будут заниматься организацией и проведением медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятием их на военный учет или исключением из учета.
Также комиссии будут направлять призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов, или будут принимать решение об отказе в таком направлении.
Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7606, в котором предлагают ввести обязательные экзамены для иностранцев при получении гражданства Украины.