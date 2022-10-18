Верховная Рада отменила призыв на военную службу во время военного положения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект №8109 проголосовали 318 народных депутатов. По словам нардепа, теперь во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не будет проводиться. Призывные комиссии будут заниматься организацией и проведением медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятием их на военный учет или исключением из учета.

Также комиссии будут направлять призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов, или будут принимать решение об отказе в таком направлении.

Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7606, в котором предлагают ввести обязательные экзамены для иностранцев при получении гражданства Украины.