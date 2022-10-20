Президент обратился к украинцам с просьбой ограничить потребление электричества, в том числе не включать лишние приборы.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

— Мы предпримем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше. Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества, - сказал Владимир Зеленский.

Он обратился с просьбой не включать лишние электроприборы и ограничить потребление электричества той техникой, которая требует много энергии.

- Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче, - пояснил Президент.

Он проинформировал, что провел общее совещание по энергетике с Офисом, правительством, энергокомпаниями.

— Готовимся ко всем возможным сценариям, учитывая зимний сезон. Выходим из того, что российский террор будет направлен на энергообъекты, пока с помощью партнеров не обеспечим возможность сбивать 100% вражеских ракет и дронов, - подчеркнул глава государства.

В результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.