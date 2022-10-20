Утром 20 октября в Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Соответствующий пост Иньяцио Кассис опубликовал в своем Twitter.

«Снова в Украине — через год после моего последнего визита. Моя цель — получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны», — написал он.