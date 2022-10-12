Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России – решение связано с недавней аннексией РФ части территории Украины.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Таким образом швейцарский санкционный список соответствует списку Европейского Союза.

— Еще 30 человек подпадают под финансовые санкции и запрет на въезд, а еще семь организаций подпадают под экономические санкции. Дополнительные списки нацелены преимущественно на тех, кто причастен к так называемым «референдумам», организованным Россией в украинских регионах в конце сентября. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены, говорится в сообщении.

Федеральный департамент по вопросам экономики, образования и исследований (EAER) внес изменения в документ, согласно которому ограничения, уже применяемые к оккупированным Россией территориям Донецкой и Луганской областей Украины, теперь также будут касаться территорий Запорожской и Херсонской областей, которые не подконтрольны украинскому правительству. Изменения вступают в силу 12 октября в 18:00.

Среди подсанкционных лиц большинство – члены оккупационных «администраций» России на территории Херсонской и Запорожской областей, а также певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, идеолог неоевразийства Александр Дугин, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, заместитель -Бек Евкуров.

Также ограничения касаются российской государственной компании «Гознак», отвечающей за печать валюты и официальных документов, завода имени Дегтярева и конструкторского бюро «Факел», завода «Авангард» и корпорации «Иркут», производящих оружие для российских войск и российского ЦИК.

Напомним, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал закон и о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России, завершив формальный процесс аннексии.

Кроме того, Путин подписал законы о ратификации договоров с этими образованиями. Сами договоры были подписаны в Кремле 30 сентября.

Накануне Совет Федерации ратифицировал договоры о присоединении оккупированных регионов, а также единогласно проголосовал за конституционные законы о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, частично оккупированных Херсонской и Запорожской областями. Следует отметить, что в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской области.

3 октября процедуру аннексии четырех частично оккупированных областей Украины одобрили депутаты Госдумы, 2 октября на экстренном заседании сделал Конституционный суд России.