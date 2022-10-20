Еще 32 населенных пункта, то есть чуть менее 2% Харьковской области остаются оккупированными россиянами.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов на брифинге 20 октября, передает «Радио Свобода».

— На сегодняшний день у нас деоккупировано 544 населенных пункта. И остается во временной оккупации 32, это составляет чуть менее 2%, — сказал он.

По его словам, на деоккупированных территориях идет разминирование.

Ранее глава области сообщил, что из-за подрыва на мини накануне и погибли двое спасателей.