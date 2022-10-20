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Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда россиян и российских компаний.
Об этом свидетельствуют указы президента №727/2022 и №726/2022, датированные 19 октября.
В санкционный список, принятый СНБО, вошли более 3800 физических и юридических лиц — 2507 и 1374 соответственно.
— Сегодня президент Украины подписал два указа о вступлении в силу санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут неожиданные фамилии олигархов России и очень большое количество компаний, предприятий и так далее, — прокомментировал решение президента секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «24 канала».
Напомним, восемь стран, среди которых Украина, присоединились к решению Совета ЕС о введении восьмого пакета санкций против России, принятом в начале октября, за полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда россиян и российских компаний.
Об этом свидетельствуют указы президента №727/2022 и №726/2022, датированные 19 октября.
В санкционный список, принятый СНБО, вошли более 3800 физических и юридических лиц — 2507 и 1374 соответственно.
— Сегодня президент Украины подписал два указа о вступлении в силу санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут неожиданные фамилии олигархов России и очень большое количество компаний, предприятий и так далее, — прокомментировал решение президента секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «24 канала».
Напомним, восемь стран, среди которых Украина, присоединились к решению Совета ЕС о введении восьмого пакета санкций против России, принятом в начале октября, за полномасштабное вторжение РФ в Украину.