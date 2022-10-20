Народный депутат Игорь Копытин, член Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными рассказал журналистам, какие варианты есть у сдавшихся в плен оккупантов.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Нардеп объяснил, что российские солдаты, добровольно сдающиеся в плен по программе «Хочу жить», получают статус пленного комбатанта.
Вся процедура и их последующий статус регулируются закрытыми постановлениями Кабмина.
Если не совершили военных преступлений, у пленников есть выбор:
— Мы поможем сохранить жизнь всем, кто добровольно сложит оружие. А тех, кто не сдаст оружие добровольно — утилизирует ВСУ, — резюмировал нардеп.
Напомним, команда народного депутата Украины, представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Игоря Копытина разработала специальный чат-бот в мессенджере Телеграмм для сбора информации о попавших в российский плен.
Народный депутат Игорь Копытин, член Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными рассказал журналистам, какие варианты есть у сдавшихся в плен оккупантов.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Нардеп объяснил, что российские солдаты, добровольно сдающиеся в плен по программе «Хочу жить», получают статус пленного комбатанта.
Вся процедура и их последующий статус регулируются закрытыми постановлениями Кабмина.
Если не совершили военных преступлений, у пленников есть выбор:
— Мы поможем сохранить жизнь всем, кто добровольно сложит оружие. А тех, кто не сдаст оружие добровольно — утилизирует ВСУ, — резюмировал нардеп.
Напомним, команда народного депутата Украины, представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Игоря Копытина разработала специальный чат-бот в мессенджере Телеграмм для сбора информации о попавших в российский плен.