Народный депутат Игорь Копытин, член Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными рассказал журналистам, какие варианты есть у сдавшихся в плен оккупантов.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Нардеп объяснил, что российские солдаты, добровольно сдающиеся в плен по программе «Хочу жить», получают статус пленного комбатанта.

Вся процедура и их последующий статус регулируются закрытыми постановлениями Кабмина.

Если не совершили военных преступлений, у пленников есть выбор:

вернуться на родину по программе обмена;

подать просьбу остаться в Украине (политическое убежище, вид на жительство, гражданство и т.п.);

переехать в другую страну, которая согласилась принимать на постоянное проживание российских граждан (в частности, Германия, Нидерланды).

— Мы поможем сохранить жизнь всем, кто добровольно сложит оружие. А тех, кто не сдаст оружие добровольно — утилизирует ВСУ, — резюмировал нардеп.

Напомним, команда народного депутата Украины, представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Игоря Копытина разработала специальный чат-бот в мессенджере Телеграмм для сбора информации о попавших в российский плен.