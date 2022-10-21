|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|07:17
|Захід сонця:
|17:55
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.7 м/с
|Схід сонця:
|07:29
|Захід сонця
|17:55
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.85 грн
|40.35 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что риск российского наступления с территории Белоруссии на север Украины остается низким.
Об этом говорится в аналитическом отчете организации.
Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии даже перекрыть украинские линии поставок с запада путем наземного наступления, считают эксперты.
Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси предпринимают маневровые боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях исключительно сложными.
Автодорожная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, поэтому российское вторжение из Беларуси не может серьезно ухудшить украинские логистические линии, не продвинувшись глубже в Украину, как это сделали оккупанты во время битвы за Киев, когда российские военные были сильнее. В настоящее время эти силы значительно ослаблены.
Кроме того, российские военкоры также заявляют, что российская военная группировка в Беларуси слишком мала, чтобы угрожать Киеву.
Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружениями от стран-партнеров.
Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что риск российского наступления с территории Белоруссии на север Украины остается низким.
Об этом говорится в аналитическом отчете организации.
Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии даже перекрыть украинские линии поставок с запада путем наземного наступления, считают эксперты.
Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси предпринимают маневровые боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях исключительно сложными.
Автодорожная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, поэтому российское вторжение из Беларуси не может серьезно ухудшить украинские логистические линии, не продвинувшись глубже в Украину, как это сделали оккупанты во время битвы за Киев, когда российские военные были сильнее. В настоящее время эти силы значительно ослаблены.
Кроме того, российские военкоры также заявляют, что российская военная группировка в Беларуси слишком мала, чтобы угрожать Киеву.
Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружениями от стран-партнеров.