Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что риск российского наступления с территории Белоруссии на север Украины остается низким.

Об этом говорится в аналитическом отчете организации.

Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии даже перекрыть украинские линии поставок с запада путем наземного наступления, считают эксперты.

Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси предпринимают маневровые боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях исключительно сложными.

Автодорожная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, поэтому российское вторжение из Беларуси не может серьезно ухудшить украинские логистические линии, не продвинувшись глубже в Украину, как это сделали оккупанты во время битвы за Киев, когда российские военные были сильнее. В настоящее время эти силы значительно ослаблены.

Кроме того, российские военкоры также заявляют, что российская военная группировка в Беларуси слишком мала, чтобы угрожать Киеву.