Вопрос о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими захватчиками будут рассматривать на ближайшем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.

— Мы понимаем, что будет происходить при тех или иных процессах. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Я не буду называть даты и сроки. Но этот вопрос готовился уже определенный период времени, и мы готовы к любому развитию событий, сказал он.

Алексей Данилов заметил, что из Каховской ГЭС Украина электроэнергию не получает определенный промежуток времени.

— У них есть свои представители. Так же, как и на Запорожской станции (ЗАЭС, — прим.). Честно, если не дай Бог, они это сделают, тогда вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит. Если они подорвут Каховскую дамбу, то вопрос поставки в Крым закроется раз и навсегда, его восстановить будет невозможно в ближайшие 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг. Речь сейчас не об электричестве, речь о страшных вещах, потому что это будет крушение вселенского масштаба, если они примут такое решение, — отметил Алексей Данилов.